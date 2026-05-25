Сделка США и Ирана готова на 95%: обсуждаются финальные формулировки

«У нас есть сделка по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки», — сказал инсайдер.
Источник отметил, что Тегеран в целом поддержал основу будущего документа. Подписание соглашения в ближайшие дни маловероятно. Президент США Дональд Трамп может дать еще около 5−7 дней для завершения переговоров.
По данным информатора, в случае если договоренность не будет достигнута на устраивающих Вашингтон условиях, не исключается возможность возобновления военных действий против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения США и Ирана будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив. Проект сделки предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.