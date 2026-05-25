Аналитик объяснила рост цен на московскую недвижимость

Стоимость жилья в Москве будет расти, этому способствует сокращение новостроек эконом-класса. Таким мнением с mk.ru поделилась Юлия Иванова.
Застройщики начали активнее реализовывать проекты в бизнес- и премиум-классе, одновременно сократив предложение массовых новостроек. Этот процесс будет продолжаться и дальше, поэтому московский рынок будет становиться все более дорогим, — считает эксперт.
Аналитик уточнила, что число сделок в Москве может сокращаться на этом фоне. А массовый спрос, по-видимому, сместится из центральных районов в Новую Москву и Московскую область.
Ранее KP.RU сообщил, что новостройки в крупных городах России подорожали в прошлом году на 14%, до 186 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен обусловлен банковскими комиссиями, удорожанием строительства, изменением структуры предложения и ростом спроса из-за ипотеки.