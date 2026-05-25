Антонелли выиграл четвертый этап «Формулы-1» подряд

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран при Канады.
Второе место занял британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Антонелли выиграл четвертую гонку подряд. Он является лидером общего зачета чемпионата, набрав 131 очко.
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.