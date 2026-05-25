Россиянам рассказали, как отстоять свои права при ошибке врача

Россияне могут пожаловаться, если считают, что врач допустил ошибку во время лечения. Как отстоять свои права, рассказала RuNews24.ru адвокат Кристина Высоцкая.
— Основа успешного дела — своевременно собранная доказательная база. Пациент вправе получить копии всех медицинских документов: амбулаторной карты, результатов анализов, протоколов операций, договора и платежных документов. Медицинская организация обязана предоставить их, отказ может стать основанием для жалобы в надзорные органы, — подчеркнула юрист.
Специалист посоветовала при лечении по ОМС использовать возможности страховой организации для получения официального заключения о дефектах лечения. Параллельно пациент вправе обратиться в Росздравнадзор для проверки качества помощи, а при платных услугах — в Роспотребнадзор.
KP.RU отметил, что вопрос качества медицинской помощи часто становится причиной споров между пациентами и врачами, особенно если результат лечения оказался неблагоприятным. В широком смысле врачебная ошибка — это неправильное или несвоевременное действие либо бездействие, повлекшее вред здоровью. К ней относят неверную постановку диагноза, назначение неадекватного лечения, нарушение хирургической техники, несвоевременное оказание помощи, дефекты оформления документов.