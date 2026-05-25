Москва планирует развивать медицинский туризм

Ракова: Москва может принимать пациентов из регионов и со всего мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва планирует развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе, в первую очередь ориентируясь на страны ближнего зарубежья, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Да, наша цель — принимать на лечение не только жителей других регионов России, но и пациентов со всего мира. Сегодня столица имеет все возможности для развития в Москве медицинского туризма», — сказала Ракова в интервью РБК, отвечая на вопрос, развивается ли Москва как центр международного медицинского туризма.

По ее словам, в первую очередь город ориентируется на страны ближнего зарубежья, так как организовать взаимодействие с ними проще, но также будет активно работать и с более отдаленными странами.

«Планируем развивать медицинский туризм как в системе ОМС, так и на коммерческой основе. Мы готовы предоставлять такие сервисные услуги наравне с частными клиниками, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС», — рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что по большинству медицинских профилей Москва демонстрирует более высокий уровень компетенций по сравнению со многими странами ближнего зарубежья.

«Например, в онкологии — уровень диагностики, хирургии, химиотерапии, радиотерапии соответствует мировым стандартам. Эта конкурентоспособность распространяется и на другие направления, такие как кардиология, нефрология, нейрохирургия, офтальмология, гематология. Второе — стоимость лечения. Медицинские услуги в Москве значительно выгоднее, чем, например, в Корее или в Турции», — добавила вице-мэр.

