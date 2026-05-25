25 мая в календаре: день сотворения мира и день счастливого билетика

Какой сегодня праздник.
День сотворения мира День счастливого билетика День полотенца День филолога Праздник свободы причёсок День Африки День «Пойте громче» Всемирный день футбола День Нерпёнка Всемирный день щитовидной железы Всемирный день Таро День службы пропаганды безопасности дорожного движения Международный день пропавших детей Международный день без пластика Международный день пигментации кожи День памяти в вымышленном Плоском мире День гордости гиков День памяти преподобного Дионисия Радонежского День памяти святителя Епифания Кипрского День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского Католический День Святого Духа.
Именины.
Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
День Епифана.
В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.
Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.
Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.
Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.
События.
5493 год до нашей эры считается условной датой сотворения мира, начало летосчисления александрийской хронологии.
1579 год — основано Донское казачество.
1682 год — начало Стрелецкого бунта в Москве.
1731 год — по Ладожскому каналу открылось судоходство.
1869 год — открыто здание Венской оперы.
1905 год — начало всеобщей стачки рабочих Иваново-Вознесенска.
1919 год — в Москве на Красной площади состоялся первый парад физкультурников.
1925 год — день рождения футбольного клуба «Зенит».
1957 год — в Москве торжественно открылась пятизвёздочная гостиница «Украина».
1963 год — день освобождения Африки.
1977 год — в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (6+), ставшего первым по размерам кассовых сборов.
1981 год — создан Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
1983 год — на экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (12+).
1984 год — катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек.
1987 год — атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса.
1989 год — открыт I Съезд народных депутатов СССР, председателем Верховного Совета СССР избран Михаил Горбачёв.
1990 год — председатель Совета министров СССР Николай Рыжков представил программу перехода к «регулируемой рыночной экономике».
1994 год — Хакасия приняла свою первую конституцию.
1996 год — в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
2001 год — американец Эрик Вайхенмайер стал первым слепым человеком, поднявшимся на Джомолунгму.
2002 год — катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, 225 погибших.
2003 год — мультфильм «Ёжик в тумане» (0+) признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.
2009 год — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.
В этот день родились.
Шэнь-цзун (1048 — 1085 г.), китайский император династии Сун.
Екатерина Клевская (1417 — 1479 г.), герцогиня Гелдерна.
Николай Петров (1836 — 1920 г.), русский учёный, инженер, участник строительства Транссибирской магистрали.
Анатолий Александров (1888 — 1982 г.), русский советский композитор, дирижёр, пианист, педагог.
Ральф Уолдо Эмерсон (1803 — 1882 г.), американский поэт и философ, основатель трансцендентализма.
Георгий Гречко (1931 — 2017 г.), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Олег Даль (1941 — 1981 г.), советский актер театра и кино.
Александр Калягин (1942 г.), советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР.
Кристина Орбакайте (1971 г.), российская эстрадная певица и актриса, Заслуженная артистка России.
Народные приметы.
Гусь ощипывает себя — к ненастью. Чайки на воду не садятся и далеко от берега не летят — к затяжному ненастью. Соловей всю ночь поет неумолчно — к хорошей погоде. Поздний расцвет рябины — к поздней и долгой осени. Если цветки жимолости обыкновенной выделяют много нектара и особенно сильно пахнут, привлекая множество насекомых — к дождю через 12−20 часов. Усиление аромата цветков жимолости обыкновенной происходит непосредственно перед дождем. Красный восход — к сухому лету с пожарами. Если рябина сегодня зацветет — лето будет пожарное. Расцвели кувшинки — заморозков больше не будет. Утром тепло и солнечно — жди сухого лета. Рябина пышно цветет — урожай льна будет богатым. Утро несолнечное, небо тучами затянулось — к дождливому и холодному лету. Обилие майских жуков — засуха летом будет. Вечерние облака синие — погода переменится У акации желтые листочки раскрываются и дают много нектара — к дождю. 25 мая девушки надевали ярко-красные сарафаны и отправлялись к рябине. Они просили это дерево уберечь их дома от пожаров. Срывали рябиновую веточку, а дома ставили ее в посуду с водой — чем дольше простоит веточка и не завянет, тем дольше и удача будет сопутствовать.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
