25 мая в календаре: день сотворения мира и день счастливого билетика

Гусь ощипывает себя — к ненастью. Чайки на воду не садятся и далеко от берега не летят — к затяжному ненастью. Соловей всю ночь поет неумолчно — к хорошей погоде. Поздний расцвет рябины — к поздней и долгой осени. Если цветки жимолости обыкновенной выделяют много нектара и особенно сильно пахнут, привлекая множество насекомых — к дождю через 12−20 часов. Усиление аромата цветков жимолости обыкновенной происходит непосредственно перед дождем. Красный восход — к сухому лету с пожарами. Если рябина сегодня зацветет — лето будет пожарное. Расцвели кувшинки — заморозков больше не будет. Утром тепло и солнечно — жди сухого лета. Рябина пышно цветет — урожай льна будет богатым. Утро несолнечное, небо тучами затянулось — к дождливому и холодному лету. Обилие майских жуков — засуха летом будет. Вечерние облака синие — погода переменится У акации желтые листочки раскрываются и дают много нектара — к дождю. 25 мая девушки надевали ярко-красные сарафаны и отправлялись к рябине. Они просили это дерево уберечь их дома от пожаров. Срывали рябиновую веточку, а дома ставили ее в посуду с водой — чем дольше простоит веточка и не завянет, тем дольше и удача будет сопутствовать.