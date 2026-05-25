Студент зарезал друга и пошёл с ножом в общежитие

Обычный майский вечер в Хабаровске для местного 19-летнего жителя закончился криминальной драмой — из жажды мести юноша зарезал собутыльника, а затем угрожал ножом росгвардейцам, которые выехали на его задержание. Перспективы у студента теперь мрачные: с вероятностью, стремящейся к абсолютной, ближайшие несколько лет ему предстоит провести за колючей проволокой. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Бил, пока приятель не умер.
По версии следствия, 19 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому в дачный дом, расположенный в черте Хабаровска. Повод был простым и понятным — совместное употребление алкоголя. Но между мужчинами уже существовал конфликт, возникший накануне, и спиртное лишь сняло последние тормоза. Слово за слово — и завязалась драка.
В какой-то момент 19-летний фигурант выхватил раскладной нож и нанес своему оппоненту множественные удары в область туловища. Бил не останавливаясь, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. Тот скончался на месте от полученных ранений.
Убийца осознал, что произошло, но вместо того чтобы вызвать скорую или полицию, просто покинул дом и направился в сторону общежития на улице Краснореченской, где проживал.
«Бросай оружие!».
Около десяти часов вечера в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из общежитий краевого центра. На место немедленно выехала ближайшая группа задержания. Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили, что тревожной кнопкой воспользовалась сотрудница охраны. Она получила от жильцов информацию, что в общежитие направляется молодой человек в неадекватном состоянии с ножом в руках.
Долго ждать не пришлось. В здание вошел парень, одежда которого была испачкана пятнами крови, отчёт своим действиям он не отдавал. Увидев сотрудников Росгвардии, неадекват достал из кармана нож и начал размахивать им перед собой.
«Не подходите, убью!» — такая мысль, скорее всего, сидела у него в голове. Ситуация мгновенно стала критической, обстановка накалилась до предела.
Росгвардейцы действовали по протоколу: обнажили табельное оружие и предупредили агрессивного мужчину о возможности его применения, если он не прекратит противоправные действия. Вид оружия моментально остудил пыл нападавшего. Он отбросил нож в сторону и был задержан. На место вызвали следственно-оперативную группу.
«Труп лежит на даче».
Молодой человек не стал отпираться и вскоре после задержания рассказал всё как есть — пили, поссорились, дошло до поножовщины, труп лежит всё там же. Позднее по указанному им адресу — в частном доме на улице Якутской — было найдено тело мужчины с множественными ножевыми. Подозреваемого доставили в отдел полиции УМВД России по Хабаровску, а затем по ходатайству следователя следственного отдела по Индустриальному району суд заключил его под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит выяснить, что именно послужило причиной конфликта, ставшего роковым, и был ли у фигуранта умысел на убийство или все произошло в состоянии аффекта.