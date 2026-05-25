Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на июнь 2026 года

В Новосибирске рассказали, какой будет погода в июне 2026 года.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Первый месяц лета в Новосибирске обещает быть контрастным и нестабильным. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра и ведущих погодных сервисов, жителей ждёт период затяжных дождей и прохлады в начале месяца, а во второй половине — настоящая жара с температурой до +33 градусов, сообщает Сиб.фм.

1—5 июня, в начале месяца, будет облачно и прохладно. Днём столбики термометров покажут +11… +20 градусов, а ночью температура может опускаться до +2… +9 градусов. В этот период ожидаются затяжные дожди с перерывами.

6—13 июня погода начнёт улучшаться. Дневная температура составит +22… +23 градуса, ночью — +11… +13.

С 14 июня в Новосибирск придёт устойчивое потепление. Во второй половине месяца воздух будет прогреваться до +28… +33 градусов, а на юге области возможны кратковременные всплески до +34 °C. Несмотря на жару, большую часть июня сохранится облачная погода с периодическими осадками. Солнечных дней будет немного. Вместе с теплом во второй половине месяца возможны грозы, ливни и резкие перепады температуры. Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности на юге области и напоминают о вероятности ночных заморозков до −5 градусов в начале месяца.

Напомним, абсолютный температурный рекорд июня в Новосибирске был зафиксирован 8 июня 2023 года — тогда воздух прогрелся до +38,9 градуса. Минимум составил −2 градуса в 2013 году.