В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на июнь 2026 года

С 14 июня в Новосибирск придёт устойчивое потепление. Во второй половине месяца воздух будет прогреваться до +28… +33 градусов, а на юге области возможны кратковременные всплески до +34 °C. Несмотря на жару, большую часть июня сохранится облачная погода с периодическими осадками. Солнечных дней будет немного. Вместе с теплом во второй половине месяца возможны грозы, ливни и резкие перепады температуры. Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности на юге области и напоминают о вероятности ночных заморозков до −5 градусов в начале месяца.