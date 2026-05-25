В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на июнь 2026 года

Первый месяц лета в Новосибирске обещает быть контрастным и нестабильным. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра и ведущих погодных сервисов, жителей ждёт период затяжных дождей и прохлады в начале месяца, а во второй половине — настоящая жара с температурой до +33 градусов, сообщает Сиб.фм.
С 14 июня в Новосибирск придёт устойчивое потепление. Во второй половине месяца воздух будет прогреваться до +28… +33 градусов, а на юге области возможны кратковременные всплески до +34 °C. Несмотря на жару, большую часть июня сохранится облачная погода с периодическими осадками. Солнечных дней будет немного. Вместе с теплом во второй половине месяца возможны грозы, ливни и резкие перепады температуры. Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности на юге области и напоминают о вероятности ночных заморозков до −5 градусов в начале месяца.
Напомним, абсолютный температурный рекорд июня в Новосибирске был зафиксирован 8 июня 2023 года — тогда воздух прогрелся до +38,9 градуса. Минимум составил −2 градуса в 2013 году.