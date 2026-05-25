Fox News: рамочное соглашение США и Ирана согласовано на 95%

Соединённые Штаты согласовали рамочное соглашение с Ираном на 95 процентов, стороны обсуждают формулировки сделки, сообщает Fox News.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты согласовали рамочное соглашение на 95 процентов, сообщает Fox News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«Иран в принципе согласился с рамочным соглашением, и оно на 95 процентов готово», — говорится в сообщении.

По словам источников, речь идёт о сделке по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, стороны обсуждают формулировки.

«Мы не подпишем сделку сегодня или завтра. Президент США Дональд Трамп может дать ещё пять-семь дней на то, чтобы довести работу над соглашением до конца. Если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, ВС США могут возобновить бомбардировку Ирана», — сказал источник.

