Fox News: рамочное соглашение США и Ирана согласовано на 95%

Соединённые Штаты согласовали рамочное соглашение на 95 процентов, сообщает Fox News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«Иран в принципе согласился с рамочным соглашением, и оно на 95 процентов готово», — говорится в сообщении.
По словам источников, речь идёт о сделке по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, стороны обсуждают формулировки.
«Мы не подпишем сделку сегодня или завтра. Президент США Дональд Трамп может дать ещё пять-семь дней на то, чтобы довести работу над соглашением до конца. Если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, ВС США могут возобновить бомбардировку Ирана», — сказал источник.