Протесты в Белграде переросли в столкновения с полицией: пострадали 17 правоохранителей

После антиправительственной акции в Белграде начались уличные конфликты между радикально настроенными участниками протестов и правоохранителями. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
«Пострадали 17 полицейских, 47 человек доставлены в отделения МВД. У одного из них был дипломатический паспорт», — сказал вице-премьер Сербии в эфире TV Prva.
Ивица не уточнил принадлежность задержанного к конкретному государству. Коммунальные службы устранили последствия протестов, движение транспорта в городе восстановлено. На данный момент в Белграде сохраняется спокойная обстановка.
Ранее KP.RU сообщал, что беспорядки вспыхнули у Скупщины Сербии и лагеря президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила слезоточивый газ и силу, чтобы вытеснить протестующих. В митинге участвовали тысячи студентов и оппозиционеров.