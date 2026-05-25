Протесты в Белграде переросли в столкновения с полицией: пострадали 17 правоохранителей

МВД Сербии заявило о 17 пострадавших полицейских при протестах у парламента.

Источник: Комсомольская правда

После антиправительственной акции в Белграде начались уличные конфликты между радикально настроенными участниками протестов и правоохранителями. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«Пострадали 17 полицейских, 47 человек доставлены в отделения МВД. У одного из них был дипломатический паспорт», — сказал вице-премьер Сербии в эфире TV Prva.

Ивица не уточнил принадлежность задержанного к конкретному государству. Коммунальные службы устранили последствия протестов, движение транспорта в городе восстановлено. На данный момент в Белграде сохраняется спокойная обстановка.

Ранее KP.RU сообщал, что беспорядки вспыхнули у Скупщины Сербии и лагеря президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила слезоточивый газ и силу, чтобы вытеснить протестующих. В митинге участвовали тысячи студентов и оппозиционеров.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
