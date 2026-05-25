ВОЗ назвала число предполагаемых случаев заражения Эболой

Предварительное число зараженных вирусом Эбола перевалило за 900 человек. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — написал он в соцсети Х.
Как отметил гендиректор, активные боевые действия между повстанческими группировками и правительственными силами мешают эффективно бороться со вспышкой Эболы на востоке ДРК.
Ранее ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня в связи со вспышкой Эболы, спровоцированной вирусом Бундибугио, в ДР Конго и Уганде.
Тем временем в аэропорту американского штата Атланта власти ввели обязательные проверки на Эболу для всех путешественников, прилетающих из Африки.
В свою очередь академик Геннадий Онищенко предупредил: новый штамм Эболы вызывает рвоту и высокую температуру.