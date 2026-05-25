«У США была стратегия, согласно которой они собирались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-конфликта на Украине. Эта стратегия провалилась», — сказал он на YouTube-канале.
Джонсон считает, что глобальная конкуренция между странами смещается в сторону борьбы за ресурсы для сохранения устойчивости экономики. По его мнению, Россия и Китай в этом отношении продвинулись дальше США.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада утрачивают лидерские позиции в мире и уступают место государствам глобального Юга. Он отметил, что начала формироваться новая многополярная архитектура, в ее рамках ни одна страна не может развиваться в одиночку.