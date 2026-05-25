Альпинист назвал срок, когда можно будет забрать тело Наговициной с пика Победы

Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии россиянки Натальи Наговициной с вершины пика Победы появится не раньше летних месяцев — июля-августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко для «КП-Пермь».
«Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — рассказал специалист.
По словам эксперта, в этот период стартует сезон восхождений. Он также напомнил, что на пике Победы лежат останки и других альпинистов — забрать их мешают запредельный риск и технические трудности.
12 августа 2025 года россиянка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска в горах Тянь-Шаня. С тех пор она боролась за жизнь на высоте примерно 7,2 тыс. метров у пика Победы, однако в результате погибла.