Альпинист назвал срок, когда можно будет забрать тело Наговициной с пика Победы

Альпинист оценил перспективы эвакуации тела погибшей на Пике Победы Наговициной.

Источник: Комсомольская правда

Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии россиянки Натальи Наговициной с вершины пика Победы появится не раньше летних месяцев — июля-августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко для «КП-Пермь».

«Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — рассказал специалист.

По словам эксперта, в этот период стартует сезон восхождений. Он также напомнил, что на пике Победы лежат останки и других альпинистов — забрать их мешают запредельный риск и технические трудности.

12 августа 2025 года россиянка Наталья Наговицина сломала ногу во время спуска в горах Тянь-Шаня. С тех пор она боролась за жизнь на высоте примерно 7,2 тыс. метров у пика Победы, однако в результате погибла.

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
