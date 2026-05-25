Эксперт Сафонов рассказал, какой может быть максимальная пенсия айтишников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Максимальный размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 77 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — сказал Сафонов.
Как пояснил эксперт, при соблюдении этих показателей получится заработать 430 пенсионных баллов.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 25 тыс. рублей.