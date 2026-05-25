Эксперт Сафонов рассказал, какой может быть максимальная пенсия айтишников

Профессор Финансового университета при правительстве РФ отметил, что выплата может составить почти 77 тыс. рублей.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Максимальный размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 77 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — сказал Сафонов.

Как пояснил эксперт, при соблюдении этих показателей получится заработать 430 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 25 тыс. рублей.