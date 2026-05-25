Как увеличить доход после выхода на пенсию

Об этом для ТАСС рассказала генеральный директор «СберНПФ» и партнёр «СберИнвестиций» Ольга Изюмова. По её словам, дополнительные инструменты, такие как повторное подключение к пенсионным программам при смене работы, а также увеличение взносов по мере роста зарплаты и стажа, способны заметно улучшить финансовое положение граждан после завершения карьеры.
Эксперт отметила, что эффективность подобных мер подтверждается опытом программы долгосрочных сбережений (ПДС). За два с половиной года к ней присоединились около 11 млн человек, что значительно превышает показатели корпоративных пенсионных программ за несколько десятилетий.
Изюмова подчеркнула, что расширение информирования о пенсионных возможностях и упрощение доступа к ним могут стать основой для формирования устойчивой культуры накоплений. В такой системе участие в пенсионных программах становится нормой как для работников, так и для работодателей.
По оценке эксперта, совокупная реализация предложенных мер способна увеличить доход россиян после выхода на пенсию на 30−50%.