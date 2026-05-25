Патриарх Кирилл выступил с заявлением о национальной идентичности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сохранение независимости государства невозможно без национального самосознания. Об этом он сказал в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

По словам патриарха, в современных условиях у общества есть возможность открыто отмечать День славянской письменности и культуры, который также является днем памяти святых Кирилла и Мефодия.

Он подчеркнул, что духовное и культурное развитие, по его мнению, напрямую связано с сохранением национальной идентичности и исторической преемственности.

Патриарх также поздравил присутствующих с праздником и отметил значимость вклада Кирилла и Мефодия в создание славянской письменности и развитие христианской традиции.

День славянской письменности и культуры в России отмечается 24 мая и связан с памятью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших основу славянской азбуки.

Их труды позволили перевести религиозные тексты на старославянский язык и способствовали распространению письменной традиции среди славянских народов.

После принятия христианства на Руси на основе старославянского языка сформировался церковнославянский, который до настоящего времени используется в богослужебной практике Русской православной церкви.

В РПЦ подчеркивают, что сохранение культурного наследия и традиционных ценностей рассматривается как один из ключевых факторов общественной стабильности и исторической преемственности.

За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше