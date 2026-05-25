Вопреки запрету: отели Marton снова открылись в Волгограде

Четыре волгоградских отеля сети Marton возобновили прием гостей — несмотря на решение суда об изъятии в доход государства. Информация о бронировании номеров появилась на онлайн-площадках после почти двухмесячного перерыва.
Сеть связана с бывшим главой Совета судей России Виктором Момотовым: Генпрокуратура обнаружила у него незаконные активы на сумму не менее 9 млрд рублей, среди которых — 40 отелей Marton по всей стране.
Останкинский районный суд Москвы в октябре 2025 года постановил передать имущество государству. В начале апреля на дверях волгоградских отелей появились объявления ТУ Росимущества по Волгоградской области.
«Заселение постояльцев не производится. В случае незаконного занятия объекта виновные лица будут привлечены к административной, уголовной ответственности», — говорилось в официальном уведомлении Росимущества.
Почему отели возобновили работу вопреки запрету — пока неизвестно. Контролирующие и надзорные ведомства ситуацию не комментируют.
