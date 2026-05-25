Россияне в Новой Зеландии хотят сохранить связь с Родиной: они не меняют гражданство

Живущие в Новой Зеландии россияне в основном хотят оставаться связанными с Россией. И отказываются от российского паспорта очень немногие. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Веллингтоне Станислав Кранс.
«Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которые ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать», — рассказал посол.
Дипломат пояснил, что мотивы переезда у россиян в Новой Зеландии разные: учеба, работа, а также желание остаться после учебы и со временем оформить гражданство страны.
Накануне Кранс отметил, что проживающие в Новой Зеландии россияне столкнулись с проблемами при получении пенсий из РФ из-за сбоев в банковских переводах. Эти сложности начались с 2022 года, когда Россия столкнулась с отключением от международной банковской системы.