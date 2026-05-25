Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в Новой Зеландии хотят сохранить связь с Родиной: они не меняют гражданство

Посол Кранс: россияне в Новой Зеландии хотят сохранить гражданство.

Источник: Комсомольская правда

Живущие в Новой Зеландии россияне в основном хотят оставаться связанными с Россией. И отказываются от российского паспорта очень немногие. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Веллингтоне Станислав Кранс.

«Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которые ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать», — рассказал посол.

Дипломат пояснил, что мотивы переезда у россиян в Новой Зеландии разные: учеба, работа, а также желание остаться после учебы и со временем оформить гражданство страны.

Накануне Кранс отметил, что проживающие в Новой Зеландии россияне столкнулись с проблемами при получении пенсий из РФ из-за сбоев в банковских переводах. Эти сложности начались с 2022 года, когда Россия столкнулась с отключением от международной банковской системы.