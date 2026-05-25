«Я видел останки»: Геллер рассказал, что в США есть секретное хранилище с замороженными инопланетянами

Израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что видел замороженные останки инопланетян в одном из секретных объектов в США. Об этом он рассказал в интервью Daily Star.
Геллер утверждает, что его провели в подземное помещение, где в условиях низких температур хранились некие тела в стеклянных контейнерах. По его словам, часть пришельцев имели повреждения.
«Я видел останки инопланетян 50 лет назад. я верю в пришельцев. Посмотри, что теперь говорит Дональд Трамп, с которым я знаком более 50 лет», — сказал иллюзионист.
Ранее Пентагон выложил в открытый доступ материалы об НЛО. Всего в архиве на данный момент 162 файла. В ведомстве подчеркнули, что будут публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания каждые несколько недель.
Трамп разместил в своей соцсети снимок, сгенерированные искусственным интеллектом, с инопланетянином. На фото президент США идет рядом с захваченным в плен пришельцем. Гуманоид при этом закован в цепи.