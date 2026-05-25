ВОЗ объявила вспышку Эболы ЧС: США усиливают санитарный контроль

В международном аэропорту американского города Атланта введены обязательные медицинские проверки на вирус Эбола для пассажиров, прибывающих из ряда африканских стран. Об этом сообщает People.
По данным издания, усиленный контроль распространяется на путешественников из Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана. Меры включают первичный скрининг, а также сбор данных о состоянии здоровья пассажиров после прилета.
Также отмечается, что авиакомпании обязаны предоставлять информацию о возможных симптомах заболеваний у пассажиров, а за прибывшими устанавливается последующее медицинское наблюдение.
18 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения.
По данным Bloomberg, распространение вируса продолжается в Демократической Республике Конго, несмотря на ограничение авиасообщения. Медикам удалось отследить лишь около 20% из 745 контактировавших с зараженными.
Сообщается, что число предполагаемых смертей превысило 200 человек. Очаги заболевания зафиксированы в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.
Санитарные службы ряда стран усиливают мониторинг прибывающих рейсов из Африки, а международные медицинские структуры продолжают координацию мер по локализации вспышки и отслеживанию контактов заболевших.
