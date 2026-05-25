Парапланеристка чудом выжила после того, как в нее в воздухе врезался самолет

Российский парапланерист Вячеслав Грибанов упал на скалы и разбился во время полета в районе Фетхие провинции Мугла, расположенной на юго-западе Турции. По данным журналистов, 37-летний парапланерист летел с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз.