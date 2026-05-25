Парапланеристка чудом выжила после того, как в нее в воздухе врезался самолет

В Австрии легкомоторный самолет протаранил парапланеристку прямо в воздухе, однако девушка чудом выжила и смогла приземлиться. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило издание Kronen Zeitung.
44-летняя спортсменка стартовала с холма Шмиттенхеэ и летела над долиной Пинцгау, когда в нее врезалась Cessna под управлением 28-летнего пилота из Тироля. Винт самолета изрубил купол параплана.
Женщина с трудом сумела выбросить запасной парашют и избежала смертельного падения. Она отделалась легкими травмами. Самолет благополучно сел в аэропорту Целль-ам-Зее.
Происшествие зафиксировала нагрудная камера парапланеристки. Спасатели назвали случившееся невероятным везением. Обстоятельства столкновения выясняются, говорится в сообщении.
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов упал на скалы и разбился во время полета в районе Фетхие провинции Мугла, расположенной на юго-западе Турции. По данным журналистов, 37-летний парапланерист летел с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз.
Ранее в Башкирии произошел инцидент, когда парапланерист совершил жесткую посадку на горе Торатау, приземлившись прямо на девушку.