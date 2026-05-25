Удар возмездия по Украине вверг её в хаос, заявил бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру.
«Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются чёткими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий», — написал он на своей странице в соцсети X*.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотниками по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины.
В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.
