Хабаровский край прогреется до +24 градусов, местами кратковременный дождь

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 25 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске днём ожидается кратковременный дождь, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Температура воздуха ночью составит от +9 градусов до +11 градусов, днём — от +22 градусов до +24 градусов. Скорость юго западного ветра — 9−14 м/с.
В южных районах края днём также пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура будет в диапазоне от +10 градусов до +14 градусов, днём — от +23 градусов до +25 градусов. Ветер юго западный, 7−13 м/с.
В центральных районах местами ожидается кратковременный дождь, при этом в Советско Гаванском и Ванинском муниципальных районах осадков не предвидится. Температура ночью — от +6 градусов до +14 градусов, днём — от +18 градусов до +23 градусов. Ветер юго западный, 5−14 м/с.
В северных районах местами возможен дождь, за исключением Охотского муниципального района. Температура ночью — от +3 градусов до +6 градусов, днём — от +7 градусов до +24 градусов. Ветер восточных направлений, 4−12 м/с.
