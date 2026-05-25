ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить волонтерские некоммерческие организации (НКО) от уплаты экологического сбора за товары, произведенные и безвозмездно переданные для нужд СВО и благотворительности.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон «Об отходах производства и потребления».
«Законопроектом предлагается установить, что экологический сбор не уплачивается в отношении массы отдельных товаров, включая товары личного пользования, произведенных некоммерческими организациями на территории РФ и безвозмездно переданных воинским частям и организациям Вооруженных сил РФ, другим войскам, воинским формированиями органам, добровольческим формированиям, создаваемым в соответствии с ФЗ “Об обороне”, при условии их использования в ходе СВО, а также товаров, переданных безвозмездно в рамках благотворительной деятельности», — сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, действующее законодательство не учитывает все особенности деятельности таких организаций: они изготавливают широкий перечень продукции — средства личной защиты, экипировку, технику, предметы первой необходимости — преимущественно за счет добровольных пожертвований, однако обязаны платить экосбор в общем порядке. Авторы инициативы подчеркивают, что дополнительные финансовые издержки могут существенно снизить объемы гуманитарной помощи.
Парламентарии также предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень таких товаров и порядок подтверждения факта передачи и целевого использования продукции, что, как ожидается, исключит возможность злоупотреблений.
«С первого дня специальной военной операции десятки тысячи волонтеров объединились, кинув все свои силы на дело общей победы. У многих из них на фронте есть близкий человек — супруг, отец или сын, вставший на защиту своей Родины. Они трудятся не покладая рук, не получая за это ни копейки денег, а чаще — наоборот, вкладывая свои собственные. Им не нужны почести и благодарности, просто по-другому они не могут, так велит их сердце в этот сложный час», — рассказал РИА Новости Слуцкий.
Лидер партии подчеркнул, что в том числе благодаря работе волонтеров у военных на передовой нет дефицита в маскировочных сетях, экипировке, одежде, лекарствах, продуктах питания и технических устройствах.
«В рамках множества прошедших встреч, круглых столов и форумов волонтеры озвучивали проблему с уплатой экологического сбора и сегодня мы направляем на заключение правительства данный законопроект. Только встав плечом к плечу мы добьемся полной и безоговорочной победы», — заключил он.