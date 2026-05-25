Самолет с министром обороны Британии на борту потерял сигнал у границы России: что известно

Британский правительственный самолет, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял сигнал GPS во время полета неподалеку от российской границы. Об этом сообщает The Times.
Журналист издания находился на борту. Во время рейса 21 мая из Эстонии в Британию у самолета пропал спутниковый сигнал. Восстановить его можно было только путем перезапуска систем, однако это не было сделано.
В результате экипаж использовал инерциальную навигацию на протяжении всего трехчасового маршрута. По данным издания, были сбои в работе приборной панели и отсутствующий доступ к интернету у пассажиров.
