Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

Позднякова: следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик рассказала, что последняя декада весны будет прохладной: задует северный ветер и температура воздуха не только не вернется к норме, но окажется и ниже на два-три градуса.

«Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что жара, которая наблюдалась в мае в столице, неблагоприятно влияла на большинство людей.