Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили изменения в системе страхования вкладов

Депутат Гаврилов: лимит страховки по долгосрочным вкладам может вырасти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу — до 30 миллионов рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Смысл этой инициативы связан с тем, что государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на более долгий срок. Для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, когда человек готов держать деньги в банке дольше обычного», — пояснил депутат.

По его словам, повышение лимитов касается депозитов на срок более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от года до трех лет. Для эскроу-счетов защита вырастает втрое — с 10 до 30 миллионов рублей, что особенно важно при покупке жилья в крупных городах, где цены часто превышают прежний лимит.

Кроме того, законопроект снижает более чем вдвое ставки отчислений банков в Фонд страхования вкладов по длинным рублевым депозитам, стимулируя их привлекать рублевые сбережения. Гаврилов напомнил: вкладчикам по-прежнему стоит учитывать, что страховой лимит действует на одного человека в одном банке, включая начисленные проценты. Исходя из этого нужно рассчитывать сберегательную стратегию.