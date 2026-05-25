Алексей Фаворский: чем дольше и больше курит человек, тем выше риски болезней

Курение — ведущий фактор риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) и преждевременной смерти во всем мире. В отличие от неизбежных генетических или возрастных причин, это привычка, от которой можно отказаться, что делает её ключевой мишенью для профилактики. О прямой угрозе от табака для здоровья разъяснил заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.
По данным свежих исследований, табак резко повышает вероятность ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, рака (особенно лёгких), ХОБЛ и диабета. Сердечно-сосудистая система страдает первой: никотин провоцирует тахикардию, гипертонию и спазмы сосудов, нагружая сердце. У курильщиков шанс дебюта ИБС в 1,5−4 раза выше, инфарктов — в 3 раза, а смертность от сердечных недугов при пачке в день и больше превышает норму в 2,5 раза. Даже молодые попадают в зону риска.
Никотин влияет на работу мозга: ухудшает кровоток, память, внимание и координацию. Особенно пугает онкология: у заядлых курильщиков вероятность развития рака лёгких в 20−30 раз выше, чем у тех, кто не курит. По данным ВОЗ, табак «виновен» в 22% раковых смертей. Бензол, формальдегид, полоний-210 мутируют клетки, поражая гортань, пищевод, поджелудочную, мочевой пузырь.
Под ударом также дыхательная система: курение провоцирует бронхит, эмфизему, астму, снижая лёгочную функцию с первых затяжек. Ранний сигнал — кашель, одышка при мини-нагрузках: дым разрушает альвеолы, воспаляет бронхи, ведя к необратимой ХОБЛ.
Не меньше страдает репродуктивная функция. У мужчин курение ведет к импотенции, у женщин — к гормональному сбою, выкидышам, преждевременным родам. Пассивный дым в беременность — табу.
Курильщики часто жалуются на слабость, усталость, «разбитость».
«Чем больше человек курит и чем дольше длится привычка, тем выше риск заболеваний, — говорит Алексей Фаворский. — Однако отказ от курения уже через несколько лет значительно снижает эти риски. Например, через 5 лет после отказа риск инфаркта уменьшается вдвое, а через 10−15 лет — приближается к уровню некурящих».
Как показывают исследования, 3−11% случаев неинфекционных заболеваний можно было бы предотвратить за счёт отказа от табака.