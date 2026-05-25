Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии ополчились на Стубба: «Он оторван от реальности»

Политик Мема назвал Стубба оторванным от реальности президентом.

Источник: Комсомольская правда

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности. Об этом Мема рассказал в беседе с РИА Новости.

«Он оторванный от реальности президент», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, Мема напомнил, как Стубб радовался принятию Финляндии в Альянс и говорил об исполнении своей мечты.

По данным издания Helsingin Sanomat, Стубба рассматривают в качестве переговорщика от Евросоюза в потенциальном диалоге с Россией.

Как ранее сообщала газета Financial Times, на этой неделе главы МИД Евросоюза начнут обсуждение кандидатуры возможных переговорщиков с Москвой. В список вероятных кандидатов были включены бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше