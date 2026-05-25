Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности. Об этом Мема рассказал в беседе с РИА Новости.
«Он оторванный от реальности президент», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, Мема напомнил, как Стубб радовался принятию Финляндии в Альянс и говорил об исполнении своей мечты.
По данным издания Helsingin Sanomat, Стубба рассматривают в качестве переговорщика от Евросоюза в потенциальном диалоге с Россией.
Как ранее сообщала газета Financial Times, на этой неделе главы МИД Евросоюза начнут обсуждение кандидатуры возможных переговорщиков с Москвой. В список вероятных кандидатов были включены бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.