В Хабаровском крае за воскресенье в ДТП пострадали восемь человек

В Хабаровском крае за воскресенье, 24 мая, зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции региона, травмы в этих авариях получили восемь человек.
Большая часть ДТП пришлась на столкновения — таких аварий за сутки было три. Ещё один случай связан с наездом на препятствие. Подробности отдельных происшествий в сводке не приводятся, однако цифры показывают, что даже выходной день на дорогах края выдался неспокойным.
Кроме аварий, инспекторы выявили 340 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 17 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения освидетельствования. Восемь таких случаев пришлись на Хабаровск.
Также за сутки поймали 22 водителя без прав или лишённых права управления, десять из них — в краевой столице. Ещё 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах, а девять самих пешеходов нарушили правила перехода дороги.