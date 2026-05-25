ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения Эболой в ДРК

Всемирная организация здравоохранения располагает данными о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

— На данный момент выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания, включая 101 подтвержденный случай, — написал Гебрейесус в соцсети X.

Эпицентр вспышки находится в провинции Итури на востоке ДРК, где проживают пять миллионов человек. Боевые действия на территории страны препятствуют отслеживанию контактов с больными и раннему выявлению заболевания. Первый летальный случай там зафиксировали 24 апреля. Считается, что вспышка началась среди шахтеров, добывающих золото в районе, прилегающем к городу Буниа.

Возбудителем вспышки стал вирус Эбола-Бундибугио, от которого нет ни вакцины, ни специальных лекарств. В ДРК и соседней Уганде объявлена вспышка лихорадки, а ВОЗ признала ее международной чрезвычайной ситуацией.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения ввела ЧС международного значения в Демократической Республике Конго и Уганде. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».