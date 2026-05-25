NYT: США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормуза

Вашингтон и Тегеран достигли принципиального соглашения по вопросу разблокировки Ормузского пролива. Об этом пишет газета The New York Times.
Уточняется, что конкретные условия сделки не разглашаются. Непонятно также, за какой срок удастся наладить регулярное судоходство в акватории.
Кроме того, остается неясным, предусматривает ли данное соглашение сохранение за Ираном контроля над проливом.
По словам хозяина Белого дома Дональда Трампа, Вашингтон будет блокировать Ормузский пролив до тех пор, пока не будет заключена сделка с Ираном. В то же время американский лидер призвал своих подчинённых не спешить с подписанием мирного соглашения с Ираном.
Согласно информации Fox News, США и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%