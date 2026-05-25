Ответный удар России по территории Украины привел к серьезным последствиям и дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру.
«Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. на Украине наступает хаос», — написал он в социальной сети X.
По словам Геррейру, масштаб нанесенного Россией ущерба и смена типа вооружений показывает, кто оказывает наибольшее влияние на ход конфликта.
Напомним, в ночь на 24 мая армия России нанесла удар по Киеву и области с применением комплекса «Орешник». В Минобороны РФ отметили, что целями атак стали объекты военного управления и авиабазы ВСУ.
Действия российских военных стали ответом на удар киевского режима по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ на детей не могла быть случайностью.