340 нарушений ПДД зафиксировали в Хабаровском крае

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 340 нарушений ПДД. Среди них — 17 водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения (8 случаев — в Хабаровске), что подпадает под действие ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), из них 10 случаев — в Хабаровске. Зафиксировано 9 случаев нарушения правил перехода пешеходами (ст. 12.29 КоАП РФ), в т. ч. 3 случая — в Хабаровске, а также 22 случая управления ТС без права управления либо будучи лишённым его (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), из которых 10 произошли в Хабаровске.