Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу

Соединённые Штаты и Иран достигли принципиальной сделки по открытию Ормузского пролива, сообщает газета The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, сообщает газета The New York Times.

«США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что «детали договорённости неясны».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

По данным Axios, Соединённые Штаты ожидают, что Ирану потребуется несколько дней для окончательного согласования возможной сделки по ядерной программе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше