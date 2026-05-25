NYT: США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу

Соединённые Штаты и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, сообщает газета The New York Times.
«США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что «детали договорённости неясны».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
По данным Axios, Соединённые Штаты ожидают, что Ирану потребуется несколько дней для окончательного согласования возможной сделки по ядерной программе.