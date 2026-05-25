Бутягин рассказал о нестыковках в документах о его выдаче Украине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин, которого Украина обвинила в якобы незаконных раскопках в Крыму, рассказал РИА Новости, что документы о необходимости его экстрадиции содержали множество нестыковок, украинская сторона, по оценке ученого и его адвокатов, «не особо старалась» с их подготовкой.
«Документы о моей выдаче Украине, которые мне представили в период содержания под арестом в польской тюрьме, были плохо подготовлены. Даже я, не будучи профессионалом в этой сфере, обнаружил массу нестыковок. По оценке адвокатов, многое можно было бы с легкостью опровергнуть», — сказал Бутягин.
По мнению ученого, такая ситуация могла быть обусловлена расчетом на его экстрадицию на Украину.
«Возможно, они считали, что вот они меня дождутся — и я тут же признаю все обвинения», — предположил Бутягин.
Он добавил, что недочеты в подготовке документов об экстрадиции на Украину по обвинению в якобы незаконных раскопках могли быть также вызваны тем, что задержание по запросу Украины произошло именно в Польше.
«Польша — это очень большой друг Украины. Возможно, был расчет на то, что никто не будет особо вникать документы о моей выдаче», — предположил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.