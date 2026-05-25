Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бутягин рассказал о нестыковках в документах о его выдаче Украине

Археолог Бутягин заявил, что документы Украины против него содержали нестыковки.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин, которого Украина обвинила в якобы незаконных раскопках в Крыму, рассказал РИА Новости, что документы о необходимости его экстрадиции содержали множество нестыковок, украинская сторона, по оценке ученого и его адвокатов, «не особо старалась» с их подготовкой.

«Документы о моей выдаче Украине, которые мне представили в период содержания под арестом в польской тюрьме, были плохо подготовлены. Даже я, не будучи профессионалом в этой сфере, обнаружил массу нестыковок. По оценке адвокатов, многое можно было бы с легкостью опровергнуть», — сказал Бутягин.

По мнению ученого, такая ситуация могла быть обусловлена расчетом на его экстрадицию на Украину.

«Возможно, они считали, что вот они меня дождутся — и я тут же признаю все обвинения», — предположил Бутягин.

Он добавил, что недочеты в подготовке документов об экстрадиции на Украину по обвинению в якобы незаконных раскопках могли быть также вызваны тем, что задержание по запросу Украины произошло именно в Польше.

«Польша — это очень большой друг Украины. Возможно, был расчет на то, что никто не будет особо вникать документы о моей выдаче», — предположил Бутягин.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше