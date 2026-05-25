Глава ВОЗ заявил о тяжелой ситуации со вспышкой Эболы в Конго

Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, среди зарегистрированных случаев подтвержден 101 факт заражения. Соответствующее сообщение руководитель организации опубликовал в соцсети X.
Эпицентром нынешней вспышки остается провинция Итури на востоке страны, где проживают около пяти миллионов человек. Гебрейесус отметил, что значительная часть населения региона нуждается в гуманитарной помощи, а многие жители были вынуждены покинуть свои дома.
В ВОЗ также указали, что вооруженные столкновения в регионе осложняют работу медиков. Боевые действия мешают отслеживанию контактов заболевших и своевременному выявлению новых случаев инфекции.
Первый летальный исход в рамках нынешней вспышки был зафиксирован 24 апреля. По предварительным данным, распространение вируса началось среди золотодобытчиков в районе города Буниа.
Первые сигналы о заболевании конголезские службы здравоохранения получили 5 мая. Через несколько дней специалисты идентифицировали вирус Эбола-Бундибугио, против которого на данный момент отсутствуют специальные препараты и зарегистрированная вакцина.
После выявления возбудителя в ДРК и соседней Уганда объявили о вспышке лихорадки Эбола, а 17 мая ВОЗ признала ситуацию международной чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения.
Международные гуманитарные организации и медицинские службы продолжают развертывать дополнительные мобильные группы в районах распространения инфекции, однако нестабильная обстановка в восточных регионах Конго серьезно осложняет доступ к заболевшим и проведение противоэпидемических мероприятий.
Ранее мы писали: В аэропорту Атланты ужесточили меры после сообщений о распространении Эболы.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.