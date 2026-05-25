В США полицейские пострадали при «подростковом захвате»: их сбил автомобиль

В Чикаго в ходе массового ночного «подросткового захвата» пострадали пятеро полицейских. Молодой парень на автомобиле сбил правоохранителей. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, сотни молодых людей собрались на улице Саут-Лумис, после чего на место прибыли правоохранители и попытались разогнать толпу. Однако часть участников отказалась расходиться.
В результате 18-летний водитель автомобиля сбил пятерых офицеров. Затем он врезался в патрульную машину, после чего столкнулся со столбом и забором. По данным газеты, сам водитель не получил травм и был задержан на месте.
В автомобиле парня полицейские обнаружили пистолет. Пострадавшие сотрудники правоохранительных органов были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.
