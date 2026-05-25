Россиянам напомнили о длинных выходных в июне: сколько будем отдыхать

Как ранее сообщал KP.RU, в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней — это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан РФ ждут сразу пять коротких рабочих недель — они продлятся по четыре дня в следующие периоды: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.