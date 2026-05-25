Россиянам напомнили о длинных выходных в июне: сколько будем отдыхать

Последние длинные выходные в 2026 году придутся на празднование Дня России — с 12 по 14 июня. Об этом напомнил экономист Игорь Балынин для РИА Новости.
«Россиян в июне ждут заключительные в 2026 году трехдневные выходные», — сказал собеседник агентства.
Праздник Дня России начали отмечать в стране с 12 июня 1992 года. Предыдущие длинные выходные в России были связаны с майскими праздниками. С 1 по 3 мая отмечался День Весны и Труда, а с 9 по 11 мая — День Победы.
Как ранее сообщал KP.RU, в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней — это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан РФ ждут сразу пять коротких рабочих недель — они продлятся по четыре дня в следующие периоды: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.