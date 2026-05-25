Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске самому маленькому пациенту с пороком сердца провели одну из редких операций

Пятимесячной малышке единоразово заменили клапан лёгочной артерии.

Источник: IrkutskMedia.ru

я впервые была разработана в Иране. В России таких вмешательств проводят не более 50. Теперь, благодаря приобретённому практическому опыту, Ивано-Матрёнинская больница станет одной из немногих, где смогут самостоятельно выполнять сложнейшие хирургические вмешательства.

Во время визита в Иркутск ещё две операции юным пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма провёл хирург-аритмолог Центра им. Мешалкина Алексей Филиппенко.


Ранее агентство рассказывало, что в столице Приангарья в начале мая подростку провели хирургические манипуляции с ранее оперированной тетрадой Фалло. Новую операцию провели, чтобы устранить критическое сужение сосуда и восстановить кровоток.