В Приморье местные жители застрелили медведя, появившегося в посёлке

В посёлке Терней Приморского края местные жители застрелили медведя, который появился на улицах населённого пункта и напугал людей.
По информации и видео, появившихся в новых медиа, на прошлой неделе по посёлку начал разгуливать медведь, что вызвало вполне обоснованные опасения за свою безопасность у местных жителей.
В публикациях отмечается, что хищник мог выйти к людям со стороны лесной просеки, где ведутся работы по прокладке новой линии электропередачи.
В посёлке не стали долго разбираться с ситуацией: медведя ликвидировали сами сельчане, которые решили действовать самостоятельно, не дожидаясь приезда специалистов из охотконтроля.