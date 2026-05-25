Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от усталости

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Отдых помогает справиться с усталостью, если же после перерыва в работе силы не восстанавливаются, значит человек столкнулся с выгоранием, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники «СОВА» Антон Гребенюков.
«Усталость — это неприятно, но вы знаете, что поможет отдых, вы к нему стремитесь, так как он вам помогал, помогает и будет помогать. Выгорание — это когда вы перманентно и достаточно долго загоняли себя “как лошадь”… расходовали в единицу времени энергии больше, чем синтезировали», — рассказал Гребенюков.
Как отметил психотерапевт, если выходные не помогают восстановить силы, то следует рассмотреть проблему глубже — самостоятельно или со специалистом. Врач посоветовал проанализировать, насколько процесс хронический и легкообратимый.
«Не получается разобраться самостоятельно? Обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию», — добавил Гребенюков.