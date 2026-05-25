Движение на трассе из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки дронов

На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто движение транспорта из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Градоначальник уточнил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере Max.
Евраев рекомендовал жителям Ярославской области воздержаться от поездок в этом направлении либо выбирать объездные маршруты.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.