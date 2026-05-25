Врач в Хабаровском крае получил штраф за фиктивный больничный

Бикинский городской суд Хабаровского края признал врача У. виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за выдачу фиктивного больничного листа, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам уголовного дела, У., находясь на рабочем месте в медучреждении, согласился за 28 000 рублей оформить гражданину А. больничный без фактического осмотра и экспертизы нетрудоспособности. Цель выдачи документа — незаконное освобождение А. от работы. После передачи листка А. перевёл оговоренную сумму на банковский счёт врача на территории Бикина.
Подсудимый частично признал вину, заявив, что размер вознаграждения был предложен самим А. Первоначально суд назначил наказание в виде штрафа 1 180 000 рублей с лишением права работать в медицинских госучреждениях на два года, а также постановил взыскать 28 000 рублей в доход государства.
Апелляционная инстанция — Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда — скорректировала приговор. Теперь У. лишён права осуществлять организационно распорядительные функции в сфере здравоохранения на два года. Остальные положения приговора оставлены без изменений и вступили в законную силу.
