Врач в Хабаровском крае получил штраф за фиктивный больничный

Согласно материалам уголовного дела, У., находясь на рабочем месте в медучреждении, согласился за 28 000 рублей оформить гражданину А. больничный без фактического осмотра и экспертизы нетрудоспособности. Цель выдачи документа — незаконное освобождение А. от работы. После передачи листка А. перевёл оговоренную сумму на банковский счёт врача на территории Бикина.