Водитель автобуса в Алматы не захотел помочь инвалиду

Об этом в социальной сети Threads рассказала сестра алматинца с инвалидностью. С ее слов, у брата инвалидность I группы.
Обратившись к водителю с просьбой выдвинуть пандус, девушка услышала от него отказ.
«А почему я? Попросите кого-нибудь», — ответил он ей.
Девушка недоумевает, для чего тогда автобусы оборудованы пандусами, если водители отказываются помогать людям с инвалидностью.
«Итак, дороги и инфраструктура у нас мало оснащены для таких людей, так еще и помочь никто не может. Очень больно сталкиваться с таким равнодушием», — отметила она.
В комментариях автору публикации посоветовали обратиться с жалобой через сервис eOtinish.
«Водители обязаны выходить и опускать пандус. Видела в ролике, когда автобусные парки хвалились покупкой этих автобусов», — поддержали ее другие комментаторы.
Ранее выяснилось, что каждую неделю в Алматы фиксируют около 800 жалоб на общественный транспорт. Горожане чаще всего недовольны длительным ожиданием автобусов, состоянием салонов, отсутствием работающих кондиционеров и поведением водителей.
20 мая глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.