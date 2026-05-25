Водитель автобуса в Алматы не захотел помочь инвалиду

24 мая водитель автобуса № 67 в городе Алматы отказался выдвинуть пандус для пассажира на инвалидной коляске, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом в социальной сети Threads рассказала сестра алматинца с инвалидностью. С ее слов, у брата инвалидность I группы.

Обратившись к водителю с просьбой выдвинуть пандус, девушка услышала от него отказ.

«А почему я? Попросите кого-нибудь», — ответил он ей.

Девушка недоумевает, для чего тогда автобусы оборудованы пандусами, если водители отказываются помогать людям с инвалидностью.

«Итак, дороги и инфраструктура у нас мало оснащены для таких людей, так еще и помочь никто не может. Очень больно сталкиваться с таким равнодушием», — отметила она.

Фото: Threads/ainura20.03.

В комментариях автору публикации посоветовали обратиться с жалобой через сервис eOtinish.

«Водители обязаны выходить и опускать пандус. Видела в ролике, когда автобусные парки хвалились покупкой этих автобусов», — поддержали ее другие комментаторы.

Ранее выяснилось, что каждую неделю в Алматы фиксируют около 800 жалоб на общественный транспорт. Горожане чаще всего недовольны длительным ожиданием автобусов, состоянием салонов, отсутствием работающих кондиционеров и поведением водителей.

20 мая глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.