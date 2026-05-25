Горбатый кит Тимми у берегов Дании может взорваться в любой момент из-за газов

Горбатый кит Тимми, которого обнаружили мертвым на побережье Дании после неудачной попытки спасения в Германии, может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Об этом в воскресенье, 24 мая, предупредил морской биолог Фабиан Риттер в интервью газете Bild.
По словам ученого, бактерии разлагают тело кита изнутри, выделяя опасные газы — углекислый газ, метан и сероводород. Давление внутри туши постоянно растет, и если вовремя не выпустить газы, может произойти взрыв.
Риттер исключил возможность того, что чайки или другие птицы могут проколоть тушу клювами — слои подкожного жира у китов достигают 10−40 сантиметров, говорится в сообщении.
16 мая датские экологи установили, что мертвый горбатый кит, которого нашли у датского острова Анхольт, является китом Тимми, ранее спасенным в Балтийском море. Его освободили спустя почти три недели пребывания на мелководье.
Кита впервые заметили рядом с портом Висмара в начале марта — он запутался в рыболовных сетях. Службы экстренной помощи и специалисты по охране морской среды помогли животному освободиться, но затем кит снова застрял на мели.