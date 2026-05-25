Герой России Юргин: Запад боится РФ из-за ее силы

Главный советник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов кавалер ордена Мужества Денис Диденко указал, что давление Запада на Россию происходит не впервой, «можно сказать, что это традиция с многовековым стажем». Но Россия, отметил он, не раз «оказывалась в кольце, а потом это кольцо разрывала». «Опыт истории показывает — трудности закаляют, а сплоченность и умение отвечать на вызовы — наши давние сильные стороны. Так что не впервой, справимся», — заключил он.