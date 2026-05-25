Герой России Юргин: Запад боится РФ из-за ее силы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Благодаря единству своих народов, Россия выдержит то давление, которое на нее оказывают западные страны. Таким мнением поделились с беседе с ТАСС выпускники первого потока программы «Время героев», Герои России и кавалер ордена Мужества.
Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Герой России Игорь Юргин, который участвовал во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, обратил внимание на то, что во все периоды истории страна участвовала в боевых действиях, и каждый глава сталкивался с определенными вызовами.
«Сейчас страна тоже проживает определенный вызов. И в ней появляются определенные люди новой элиты, которые готовы сопротивляться и переломить ход этого вызова. Поэтому нас боятся — потому что у нас сильная, великая, могучая держава. Менталитет русских людей, русского человека никогда не будет понятен европейцам и другим странам. Только мы понимаем друг друга, и наша сила — в единстве», — подчеркнул он.
В свою очередь заместитель председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым Герой России Антон Старостин обратил внимание, что все направленные на страну испытания люди пройдут вместе. «Россия — страна-победитель, и все испытания, через которое она проходит, через давление на наших людей, на наше правительство, на наше государство, мы пройдем все вместе. Не зря у нас сейчас 2026 год президентом объявлен годом единства народов России», — поделился он.
По словам министра труда и социального развития Республики Северная Осетия — Алания Героя РФ Юрия Абаева, давление на Россию со стороны Запада было всегда, но именно сейчас и сегодня важно объединиться. «Единство народов, единство культур — оно всегда должно быть, как неотъемлемая часть нашего государства», — подчеркнул он, добавив, что противостоять давлению Запада нужно в том числе правильно воспитывая молодежь.
Главный советник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов кавалер ордена Мужества Денис Диденко указал, что давление Запада на Россию происходит не впервой, «можно сказать, что это традиция с многовековым стажем». Но Россия, отметил он, не раз «оказывалась в кольце, а потом это кольцо разрывала». «Опыт истории показывает — трудности закаляют, а сплоченность и умение отвечать на вызовы — наши давние сильные стороны. Так что не впервой, справимся», — заключил он.