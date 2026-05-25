Как таксист спас миллион 85-летней пенсионерки от аферистов

На днях 85-летней жительнице Кировского района Хабаровска позвонили аферисты, представились работниками поликлиники и под предлогом диспансеризации выудили паспортные данные. Дальше в игру по классике вступили лжесиловики, и через несколько часов пенсионерка уже ехала в такси с пакетом, в котором лежали 939 тысяч рублей. Она направлялась к банкомату, чтобы перевести все до копейки на счета мошенников. И если бы не водитель такси Егор Абакумов, финал у этой истории был бы совсем другим.