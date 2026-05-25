Как таксист спас миллион 85-летней пенсионерки от аферистов

На днях 85-летней жительнице Кировского района Хабаровска позвонили аферисты, представились работниками поликлиники и под предлогом диспансеризации выудили паспортные данные. Дальше в игру по классике вступили лжесиловики, и через несколько часов пенсионерка уже ехала в такси с пакетом, в котором лежали 939 тысяч рублей. Она направлялась к банкомату, чтобы перевести все до копейки на счета мошенников. И если бы не водитель такси Егор Абакумов, финал у этой истории был бы совсем другим.
Звонок из «поликлиники».
Все началось с того, что на стационарный телефон пенсионерки поступил звонок. Голос в трубке представился сотрудником поликлиники и сообщил, что пожилым людям необходимо пройти диспансеризацию. Для записи к врачу попросили назвать паспортные данные. Женщина, привыкшая доверять людям в белых халатах, продиктовала все, что у нее попросили.
Сразу после этого на связь вышли «офицеры спецслужб». Они огорошили пенсионерку новостью: в ближайшее время она может стать подозреваемой по уголовному делу, а все ее ценности и накопления будут изъяты в ходе обыска. Единственный способ избежать ответственности — срочно задекларировать денежные средства, переведя их по указанным реквизитам.
Женщина поверила россказням злоумышленников, собрала все свои сбережения и стала ждать дальнейших указаний.
«Я в продуктовый, на встречу».
Для поездки к банкомату аферисты сами вызвали такси. Заявку принял водитель Егор Абакумов. Пассажирка села в машину, прижимая к себе пакет, и всю дорогу была молчалива и напряжена. Таксиста это насторожило. Час ночи, пожилая женщина едет в соседний район к продуктовому супермаркету и практически не отвечает на вопросы — ситуация явно выбивалась из ряда обычных ночных заказов.
Егор попытался аккуратно разговорить пассажирку, но та отвечала односложно и ссылалась на некую встречу. Тогда водитель вспомнил, что недавно смотрел в соцсетях ролик о том, как мошенники дистанционно обрабатывают своих жертв и полностью подавляют их волю. Он принял решение действовать.
«Я сделал музыку погромче, чтобы пассажирка не слышала разговора, и позвонил в полицию», — вспоминает таксист.
Дежурный дал указание под благовидным предлогом изменить маршрут и ждать прибытия наряда.
Награда нашла героя.
По пути Егор заметил патрульный экипаж Госавтоинспекции. Остановил машину и рассказал полицейским о своих подозрениях. Инспекторы деликатно попросили женщину показать свой телефон. Выяснилось то, о чем водитель догадывался с самого начала: на протяжении всей поездки устройство находилось в режиме разговора, и пассажирка постоянно была на связи с кураторами. В пакете, который она везла, лежали 939 тысяч рублей — все ее сбережения.
Полицейские пригласили пенсионерку пересесть в патрульный автомобиль и отвезли в отдел полиции. Только после беседы со следователем женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Она чудом не рассталась с деньгами, которые копила долгие годы. Оперуполномоченные провели с ней профилактическую беседу, разъяснили распространенные уловки злоумышленников и призвали к осторожности при общении с незнакомцами по телефону.
За неравнодушие и гражданскую позицию решением врио начальника УМВД России по Хабаровску подполковника полиции Артема Полякова Егору Абакумову будет вручено благодарственное письмо.