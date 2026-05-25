Террористический удар Вооружённых сил Украины по студенческому общежитию в Старобельске в Луганской народной республике является преступлением, которое невозможно оправдать даже в странах Запада, пишет AntiDiplomatico.
«Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений, никаких глаголов, спрягаемых в условном наклонении. Но убийство детей во сне и нанесение серьёзных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что к преступлению привела поддержка режима Зеленского со стороны Запада.
«Убийство мирных учащихся невозможно преподнести как легитимный военный ответ Киева», — написал автор.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.
Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место трагедии в Старобельске, заявил о молчании западных средств массовой информации. По его словам, они исчезают, когда Украина атакует мирных жителей.