AD: удар ВСУ по Старобельску будет невозможно оправдать на Западе

Террористический удар украинских войск по общежитию в ЛНР является преступлением, которое невозможно оправдать даже на Западе, пишет AntiDiplomatico.

Источник: Аргументы и факты

Террористический удар Вооружённых сил Украины по студенческому общежитию в Старобельске в Луганской народной республике является преступлением, которое невозможно оправдать даже в странах Запада, пишет AntiDiplomatico.

«Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений, никаких глаголов, спрягаемых в условном наклонении. Но убийство детей во сне и нанесение серьёзных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что к преступлению привела поддержка режима Зеленского со стороны Запада.

«Убийство мирных учащихся невозможно преподнести как легитимный военный ответ Киева», — написал автор.

В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.

Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место трагедии в Старобельске, заявил о молчании западных средств массовой информации. По его словам, они исчезают, когда Украина атакует мирных жителей.

