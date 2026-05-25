Фон дер Ляйен посетит Литву: на переговорах со странами Балтии обсудят инциденты с дронами

Politico: фон дер Ляйен обсудит инциденты с дронами с лидерами стран Балтии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая посетит Литву, где обсудит с лидерами стран Балтии меры реагирования на инциденты с беспилотниками. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Фон дер Ляйен проведет встречи с лидерами прибалтийских стран для координации подходов к реагированию на подобные случаи. Поездка также призвана продемонстрировать поддержку странам Балтии.

В рамках визита планируется обсудить усиление совместной обороноспособности за счет механизмов финансирования и планирования, предлагаемых ЕК. В Литву также прибудет еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, добавляет газета.

Ранее KP.RU сообщал, что беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии. Министр обороны Андрис Спрудс уточнил, что один из дронов потерпел крушение на территории нефтебазы, были повреждены четыре резервуара.

